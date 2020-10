Lansare: Facebook dating este gata de start în 32 de țări europene Facebook lanseaza joi, la nivel european, noul sau serviciu Facebook Dating pentru a ajuta cat mai multi oameni sa isi gaseasca perechea potrivita prin intermediul lucrurilor pe care le au in comun, precum interese, evenimente si grupuri. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, de la lansarea Facebook Dating au fost create peste 1,5 miliarde de ‘potriviri’, in cele 20 de tari in care functia este deja disponibila. Printre functiile importante ale noului serviciu se numara: Stories, functie care permite impartasirea momentelor din viata de zi cu zi, Secret Crush, care permite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au clarificat si situațiile in care masca de protecție sanitara poate fi indepartata Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, in sedinta de ieri, lista țarilor, respectiv a zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei la domiciliu sau in locul declarat,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a actualizat astazi lista tarilor din zona galbena pentru care se instituie masura carantinei la domiciliu in cazul persoanelor care sosesc in Romania din acestea, scrie agerpres . Pe aceasta lista se regasesc 30 de state. Tari precum SUA, Israel…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Pentru persoanele care vin din aceste state sau zone se instituie masura carantinei timp de 14 zile. 30 de state sunt…

- Din cauza restricțiilor de calatorie, orașul din nordul Finlandei nu mai este asaltat de turiștii din intreaga lume, ca in trecut. In luna august 2020, de exemplu, cu 78% mai puțini oameni au vizitat orașul fața de aceeasi luna a anului trecut. Deși a avut puține cazuri de coronavirus,…

- Conform statisticilor de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), peste 200.000 de oameni și-au gasit sfarșitul pana acum din cauza infecției cu noul coronavirus, scrie Agerpres. Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) indica un numar de aproape 4,8 milioane…

- Potrivit MAE, in conformitate cu informatiile comunicate public de catre autoritatile italiene, sunt exceptate de la obligativitatea supravegherii medicale si a autoizolarii pentru o perioada de 14 zile la intrarea in Republica Italiana persoanele care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii: nu…

- Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii a anunțat ca incepand din octombrie anul viitor intrarea calatorilor din Uniunea Europeana pe teritoriul acestei țari se va face doar pe baza pașaportului. Noua regula va fi valabila și pentru calatorii veniți din Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein,…

- Guvernul Regatului Unit a anuntat joi ca incepand din octombrie anul viitor intrarea calatorilor din Uniunea Europeana pe teritoriul acestei tari se va face doar pe baza pasaportului, informeaza dpa, citata de agerpres. Noua cerinta va fi valabila si pentru calatorii veniti din Elvetia, Islanda, Norvegia…