Lansare de carte – “Una din noi e de prisos”, de Sidonia Drăguşanu “Una din noi e de prisos”, al doilea roman al Sidoniei Dragusanu, va fi lansat luni, 18 noiembrie, de la ora 18.30, la Teatrul Elisabeta din Bucuresti. Scriitoare si jurnalista (1908-1971), Sidonia Dragusanu a scris mai multe romane, piese de teatru si carti pentru copii, a avut emisiuni la radio si TV si a colaborat cu diverse ziare si reviste. Romanul „Una din noi e de prisos” a fost publicat prima data in 1946 sub pseudonimul Catrinel, cu care Sidonia semna si rubrica saptamanala din „Femeia si caminul”. Romanul a avut mare succes in epoca si a beneficiat de a doua editie, doar un an mai tarziu.… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

