- Cinci persoane au fost ranite in urma accidentului de joi dimineata din Satu Mare, potrivit Centrului Infotrafic. Este vorba despre cei doi soferi si trei pasageri. O persoana este in stare critica dupa ce a ajuns sub roțile autobuzului. Unul dintre șoferi a fost și el grav ranit și a avut nevoie…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din județul Botoșani, condamnat la inchisoare pentru diferite infracțiuni. In data de 02 aprilie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat…

- Un nou deces a fost inregistrat in județul Satu Mare din cauza virusului gripal. Este vorba despre un barbat de 43 de ani, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Decesul acestuia a fost inregistrat in data de 19 martie. In județul nostru este al treilea caz de deces…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța ca alte doua persoane au murit din cauza gripei, numarul deceselor cauzate de virusul gripal ajungând la 109. Este vorba despre doi barbați - unul de 28 de ani din județul Mureș fara condiții medicale preexistente cunoscute, nevaccinat antigripal…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a emis cod portocaliu de inundatii in judetul Satu Mare si cod galben de inundatii in judetele Bihor, Brasov, Caras Severin, Constanta, Maramures, Olt, Satu Mare, Sibiu, Valcea, in intervalul 19 Mar 13:00 20 Mar 16:00.Avand in vedere situatia hidrometeorologica…

- Sambata, 3 martie, ora 19.00, la Teatrul Municipal Carei va avea loc recitalul de folk al lui Ștefan Hrușca, intitulat „Fostele iubiri”. Prețul biletului este de 60 de lei la parter, iar la etaj se aplica o reducere de 50%, cu un singur bilet putand intra doua persoane. Drumul artistic al lui Stefan…

- Lansarea cartii scriitorului Radu Ulmeanu, directorul Revistei Acolada din Satu Mare, va avea loc maine, 15 februarie, de la ora 17:00, la Muzeul „Iosif Vulcan”. Titlul romanului scris de Radu Ulmeanu, „Siberii”, aparut la Editura Tribuna din Cluj-Napoca in 2017, induce, prin severitatea…

- Focar de trichineloza in județul Satu Mare. Peste 20 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au mancat carne de porc. Cele doua animale, care au fost sacrificate, nu au fost testate pentru depistarea trichinelozei, susțin reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare. Persoana contaminate…