- "Curatorul de zacuscaldquo; de Cosmin Dragomir este o carte culinara plina de istorie. Aparuta la Editura GastroArt 2021 este cea mai asteptata carte de istorie a gastronomiei. Conceputul copertii este realizat de Mihail Cosuletu, fotografia copertii este realizata de Sorin Despot, iar corectura ii…

- Arheologii de la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei au descoperit o veche fantana, pe santierul strazii Gaal Gabor, cuprinsa in cele 10 ce urmeaza sa fie modernizate prin proiectul Universitatii -

- Un dascal din municipiul Lupeni este autorul manualului de istorie destinat elevilor de clasa a IV-a. Manualul realizat de Gheorghe Florin Ghețau a fost desemnat caștigator la licitația organizata de Ministerul Educației. Gheorghe Florin Ghețau, profesor la Școala Gimnaziala Nr. 3 din Lupeni,…

- Veste trista, luni s-a stins din viața profesorul de istorie de la Tudor Vladimirescu, Ion Vasioiu. Implinise 60 de ani. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Articolul Ion Vasioiu, profesorul de istorie de la Tudor Vladimirescu a murit apare prima data in Ziarul Olteniei .

- Arheologii clujeni Oana Toda, Monica Gui, Marisa Tivadar, de la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, au descoperit un mormant neolitic chiar in centrul Clujului. Mormantul are un inventar surprinzator de bogat. Pe langa vase ceramice și o lama de obsidian, persoana decedata era impodobita…

- Specialiștii de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) au descoperit in pivințele Palatelor Statusului Romano-catolic din centrul Clujului primul mormant neolitic din zona centrala a orașului. Potrivit reprezentanților MNIT, in ultimele luni, in timpul lucrarilor de amenajare…

- Elevii de la profilul uman susțin acum proba la istorie de la Bac 2021. Vezi subiectele care au picat la Istorie la Bac 2021. Cerințele vor fi rezolvate in direct in studioul Libertatea. UPDATE 11.50: Au aparut subiectele la Istorie de la Bac 2021. La primul punct, elevii au avut de rezolvat mai multe…