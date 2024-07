Stiri pe aceeasi tema

- Sala Porolissum a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj va gazdui expoziția de fotografie „Jocul cu Absurdul” in perioada 19-26 iunie. Realizata de renumitul fotograf Gelu Stanculescu, alaturi de modelul Maria Scirlet, aceasta expoziție este organizata cu sprijinul Consiliului Județean Cluj…

- La Școala Gimnaziala Șimișna va avea loc un eveniment cultural deosebit, in data de 19 iunie, incepand cu ora 11. Este vorba de lansarea volumului semnat de profesoara Viorica Pop, intitulat „Gramatica limbii romane – noțiuni teoretice și exerciții. Pentru elevi, invațatori și profesori, definitivat,…

- Tanara scriitoare romana Seres Beatrice, originara din orașul Zalau, este autoarea a trei carți de ficțiune, printre care „Galaxia din spatele lumii” și „Sindromul Yarmilla”. Volumul „O lume de la capat” proaspat aparut, a fost lansat sub egida prestigioasei colecții „Roman” de la Editura „Caiete Silvane”,…

- Ansamblul „Mugur Mugurel” al Școlii Populare de Arta și Meserii, secție a CCAJS, sub indrumarea coregrafilor Doina și Anghel Dușcaș, a obținut premiul al III-lea la concursul „Jocul popular din zona mea” de la Apahida. La concurs a participat doar grupa mica a ansamblului „Mugur Mugurel”, in total fiind…

- A aparut la Editura „Caiete Salajene”, cu ajutorul Consiliului Județean Salaj și al Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, urmatoarele volume: „Din cele trecute vremi. Jurnalist la Cluj (1935-1938)”, ediția a doua, revizuita, de Corneliu Coposu și „Monografia familiei Coposu. Intre istorie…

- „…despre mine va pot spune ca sunt al doilea vis al mamei mele, un vis infașat intr-o rugaciune plansa in vara anului 1977, in satul salajean Ulciug. Socotitul pe degete și buchisitul cuvintelor le-am invațat la școala din sat, apoi gimnaziul și liceul le-am urmat in Cehu Silvaniei. Sunt absolventa…

