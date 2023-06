Lansare de carte la Ploiesti: Primul volum din "Jurnalul Cavalerului" va fi lansat pe 19 septembrie, in prezenta autorului

Stiri pe aceeasi tema

- Un absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia iși va continua pregatirea pentru viitoarea cariera de ofițer intr-una dintre cele mai prestigioase academii a SUA, Academia Militara Navala – The United States Naval Academy.

- Muzeul Memorial „Constantin și Ion Stere” Bucov, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, in colaborare cu Fundatia „Constantin Stere” Bucov, organizeaza, astazi, incepand cu ora 10.00, in Parcul Memorial „Constantin Stere” Bucov, o serie de manifestari omagiale prilejuite de implinirea…

- Elevii caporal Roxana Bizau și Ștefan Orlea (clasa a X-a) au fost premiați la doua concursuri literare, menite sa-i apropie pe elevi de valorile culturale autohtone. Apropiați de domeniul creației literare, cei doi elevi, pregatiți de doamna profesoara de limba și literatura romana, Cosmina Mircea,…

- Intr-o era in care in orice domeniu de activitate informația transmisa in format electronic a devenit o necesitate, dar mai ales o obișnuința, pentru biblioteci, o noua persoana care ii trece pragul pentru a imprumuta o carte poate fi considerata drept un caștig pentru cultura, pentru valorile care…

- N.D. Dupa doar cateva zile de cand a fost marcata ”Noaptea Muzeelor”, unele dintre instituțiile de cultura din județ iși deschid, din nou, porțile pentru public, pentru a putea fi vizitate gratuit. Anunțul a fost facut de catre conducerea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, care a anunțat…

- Ieri au inceput inscrierile la Bacalaureatul Olimpicilor, iar printre cei care vor susține examenul de absolvire a liceului se afla și David Popovici, care este elev la Colegiului Național George Coșbuc, din București.David s-a inscris la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, de la Ploiești, și va susține…

- Prahovenii pasionați de literatura care doresc sa-și impartașeasca ideile cu persoane care au aceleași preocupari sunt așteptați, la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul celei mai mari și importante biblioteci din județ – Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” Ploiești, la o intalnire cu membrii Cenaclului…