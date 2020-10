Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Municipal pentru Situații de Urgența a decis luni ca masca sa fie obligatorie in București in toate spațiile publice inchise și deschise. De asemenea, restaurantele, cafenelele, teatrele, cinematografele și salile de jocuri de noroc vor fi inchise pentru urmatoarele 14 zile. Masurile se vor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a decis, marti, noi masuri de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, intre care suspendarea activitatii restaurantelor sau cafenelelor, la interior, in municipiul Arad si alte zece localitati din judet. Institutia Prefectului Arad a anuntat, intr-un…

- CJSU Suceava a decis in sedinta de luni ca restaurantele, cafenelele, teatrele si cinematografele din Vatra Dornei si Cacica sa-si suspende activitatea, iar in proximitatea scolilor va fi obligatorie purtarea mastii de protectie, incepand din 13 octombrie, a informat Institutia Prefectului. Totodata,…

- Restaurantele, localurile de interior, cinematografele și salile de jocuri de noroc se inchid și in Cluj-Napoca, pentru zece zile, a hotarat Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj. Restricțiile in Cluj și alte localitați limitrofe au fost instituite vineri, dupa ce rata de infectare cu…

- Restrictii in 13 localitati din jurul Bucurestiului, unde se inchid restaurantele, cafenelele si cluburile, potrivit prefectul judetului Ilfov, Daniel-Tudorel Zamfir, conform unei decizii a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov instituita miercuri, 7 octombrie.

- Restaurantele și barurile de interior din șapte localitați ale județului Arad se inchid, timp de o saptamana, din cauza numarului mare de infecții cu noul coronavirus, potrivit Mediafax.Citește și: HARTA primarilor municipiilor resedinta de judet - PNL obtine cele mai multe mandate, in ciuda…

- Ziarul Unirea Ce se poate intampla daca cresc cazurile de COVID-19 in județ. Exemplul Aradului, unde restaurantele și cafenelele se inchid in 16 localitați In 16 localitați din județul Arad restaurantele și cafenelele vor fi inchise pentru 7 zile, din cauza numarului mare de cazuri depistate cu COVID…

- Bacauanca Simona Lazar – scriitor, jurnalist, editor, antropolog culinar și istoric al literaturii gastronomice din Romania – se numara printre laureații 25th Gourmand World Cookbok Awards 2020. Volumul „Rețete interbelice”, de Constantin Bacalbașa (Editura GastroArt, 2019), pentru care a realizat selecția…