Lansare de carte ⎥ Arhive și cunoaștere Muzeul Național al Țaranului Roman va invita vineri, 19 februarie 2021, de la ora 17:00, la lansarea volumului „Arhive și Cunoaștere” (Editura Universitații din București, in colaborare cu Muzeul Național al Țaranului Roman, 2020). Evenimentul va avea loc online și va putea fi urmarit pe pagina de Facebook a Muzeului.... The post Lansare de carte ⎥ Arhive și cunoaștere appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

