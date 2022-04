Stiri pe aceeasi tema

- Compania spatiala privata americana SpaceX a lansat cu succes joi inca 47 de sateliti de internet Starlink pe orbita terestra, informeaza Noi.md cu referire la agerpres.ro. O racheta Falcon 9 a decolat la ora locala 9:25 de la Complexul de Lansare 39A al Centrului spatial Kennedy din Cape Canaveral,…

- ISS nu zboara deasupra Rusiei, așa ca toate riscurile va aparțin”, spune Rogozin. In 2014 Rogozin a fost supus unor sancțiuni de catre Washington din cauza rolului sau ca ministru adjunct al apararii in timpul anexarii Crimeei de catre Rusia. Sancțiunile au vizat și sectorul aerospațial al Rusiei intrucat…

- La doar cateva luni dupa ce a petrecut trei zile in spatiu, miliardarul american Jared Isaacman a anuntat luni ca preconizeaza trei noi misiuni private care vor fi derulate de SpaceX, dintre care una, planificata pentru anul acesta, va include si o iesire in spatiu, informeaza AFP. Misiunile vor utiliza…

- Compania spatiala privata americana SpaceX a lansat cu succes pe orbita, joi, un nou lot de 49 de sateliti pentru reteaua sa de internet Starlink, informeaza agentia Xinhua. Satelitii au fost lansati cu o racheta Falcon 9 care a decolat la ora locala 13:13 de la complexul 39 A al Centrului spatial Kennedy…

- Compania spatiala privata americana SpaceX a lansat cu succes pe orbita, joi, un nou lot de 49 de sateliti pentru reteaua sa de internet Starlink, informeaza agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Satelitii au fost lansati cu o racheta Falcon 9 care a decolat la ora locala 13:13 de la complexul 39 A…

- Universul a incetat in cele din urma sa conspire impotriva lansarii unui satelit italian de observare a Pamintului, o racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, cu doua trepte si avind la bord Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2), reusind sa se inalte in spatiu de la Cape Canaveral din Florida, luni,…

- Universul a incetat in cele din urma sa conspire impotriva lansarii unui satelit italian de observare a Pamantului, o racheta Falcon 9 a companiei SpaceX, cu doua trepte si avand la bord Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2), reusind sa se inalte in spatiu de la Cape Canaveral din Florida, luni,…

- O racheta a companiei Space X, deținuta de miliardarul și patronul Tesla Elon Musk, care este scapata de sub control și „plutește” pe o orbita oarecum haotica iși va termina cursa pe suprafața Lunii, au calculat astronomii. La 11 februarie 2015, racheta Falcon 9 decola de la Cape Canaveral (Florida,…