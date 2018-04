Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mesele copioase de care am avut parte de Paște, parca nimic nu merge mai bine decat o masa ușoara și sanatoasa, bazata pe pește. Care este secretul unei super rețete de pastrav cu legume?

- Actioneaza eficient asupra firului de par, facandu-l sa nu mai apara in timp. Aplica imediat masca pe fata, in locurile in care vrei sa scapi de par. Lasa sa actioneze cel putin 15 minute. Dupa ce s-a uscat, da-o jos de pe fata, ca pe o masca. Repeta de trei ori pe saptamana. Ingrediente…

- Ingrediente: 280 g faina 240 ml apa 250-280 g zahar 100 g cacao pudra 80-100 ml ulei 1 lingurita de sare 2 fiole esenta de vanilie 1/2 lingurita bicarbonat/praf de copt OPTIONAL: zahar pudra pentru decorat Mod de preparare: Preincalzeste cuptorul la treapat mare. Tapeteaza o tava care nu lipeste cu…

- Rețeta de mucenici cu zeama - Simpla și foarte rapida Mucenicii cu zeama se prepara foarte usor, mai ales ca ii poti cumpara deja uscati din comert. Incearca deliciul asta. Ingrediente 250g mucenici din comert, uscati 2 litri apa 150g zahar 100g miez…

- Ingrediente:500 g biscuiti populari sau petit2 oua100 g unt100 g zahar pudra50 g faina100 ml lapte ciocolata rasaMod de preparare: Se bat ouale cu zaharul vanilat si se adauga putin cate putin untul si se bate bine pana cand amestul devine neted.Se adauga laptele si faina si se pune la fiert amestecand…

- Ingrediente (1 tort): 3 oua, 3 linguri zahar, 2 linguri ulei, 3 linguri faina, 4 linguri nuca macinata, 1/2 pliculet praf de copt, 1 lingura zahar vanilinat, sare. Pentru decor: 100 g zahar, 100 g miez de nuca Pentru crema: ...

- Cand timpul nu-ți permite sa prepari rețete sofisticate, cel mai simplu și rapid preparat sunt pastele. Rețeta de paste cu sos alb și ciuperci murate, este pe cat de simpla, pe atat de gustoasa!

- Dimineata, pe stomacul gol, ar trebui sa mananci doar doua ingrediente. In rest, mananca alimente sanatoase la pranz si cina, insa nu mai consuma nimic dupa ora 18:00. Daca ti se face foame, mai poti manca o banana si poti bea apa calda. Despre ce este vorba vezi AICI.