- Mihai Florea a fost implicat intr-un accident grav de mașina. Tanarul in varsta de 26 de ani a fost la un pas de tragedie pe șosea in timp ce se afla pe drumul spre casa. Fostul iubit al Iasminei Halas face primele declarații despre momentul in care mașina sa s-a izbit violent de o autoutilitara.

- FOTO: Accident la Copalau. Doi barbați și o femeie au ieșit singuri din mașina distrusa Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, produs pe raza localitații Cotu, in urma cu puțin timp. Autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. La caz au ajuns, in cel mai scurt…

- ACCIDENT RUTIER la Șard: Un tanar de 18 ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, apoi s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital ACCIDENT RUTIER la Șard: Un tanar de 18 ani a intrat cu mașina intr-un cap de pod, apoi s-a rasturnat. Doua persoane au ajuns la spital La data de 20 iunie 2023, in…

- Un barbat a murit, marti seara, dupa ce o masina a iesit de pe sosea, in localitatea Fratautii Vechi din judetul Suceava. Salvatorii l-au gasit pe acesta in afara autoturismului, cu leziuni incompatibile cu viata.Potrivit ISU Suceava, pompierii militari au intervenit cu o autospeciala pentru descarcerare…

- Imagini teribile de pe o șosea din Romania: Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina sa a ricoșat in alta. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un copac, apoi a ricoșat intr-un gard și intr-un autoturism parcat, pe un drum din Argeș, informeaza Mediafax.…

- Un tanar de 23 de ani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, la Navodari, dupa ce s-a rasturnat cu autoturismul pe care il conducea intr-un sens giratoriu din oras, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost…

- Accident mortal in Prahova: Un tanar a murit dupa ce mașina sa a lovit un copac și s-a intors pe drum.Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina pe care o conducea pe DN 1D, in afara localitații prahovene Ciorani, a lovit un copac de pe marginea drumului, apoi…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…