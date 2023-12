Lângă noi: Un MICROBUZ s-a răsturnat la Suceava. O persoană a ajuns la spital Langa noi: Un MICROBUZ s-a rasturnat la Suceava. O persoana a ajuns la spital O persoana a fost ranita, dupa ce un microbuz s-a rasturnat joi pe raza localitatii Marginea, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, citat de agerpres.ro “In urma evenimentului, o persoana de sex masculin in varsta de 22 de ani a fost transportata la spital pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate”, […] Citește Langa noi: Un MICROBUZ s-a rasturnat la Suceava. O persoana a ajuns la spital in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

