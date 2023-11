Lângă noi: Un autoturism a fost ACROŞAT de tren la Rădăuţi Langa noi: Un autoturism a fost ACROSAT de tren la Radauti O masina a fost acrosata, marti, la o trecere la nivel cu calea ferata din municipiul Radauti, de trenul care circula de la Suceava la Putna, nefiind inregistrate victime in urma accidentului, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, citat de agerpres.ro. ”Autovehicul acrosat de trenul Suceava – Putna, la o trecere la nivel […] Citește Langa noi: Un autoturism a fost ACROSAT de tren la Radauti in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

