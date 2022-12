Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din orasul sucevean Vicovu de Sus a sesizat Politia ca a fost inselata de un barbat pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare si care, pretinzand ca este general de razboi in Orientul Mijlociu, i-a cerut, cu titlu de imprumut, peste 22.000 de euro. Potrivit IPJ Suceava, din verificarile…

- O femeie din orasul sucevean Vicovu de Sus a sesizat Politia ca a fost inselata de un barbat pe care l-a cunoscut pe o retea de socializare si care, pretinzand ca este general de razboi in Orientul Mijlociu, i-a cerut, cu titlu de imprumut, peste 22.000 de euro.

- Politiei orasului Vicovu de Sus, județul Suceava, au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca a fost inselata de catre o persoana necunoscuta, utilizatoare a unei retele de socializare. Metoda de escrocherie online este cunoscuta sub numele de „generalul”, informeaza Mediafax . Victima…

- O femeie din judetul Suceava a transferat in mai multe transe peste 22.000 de euro unui barbat care a abordat-o pe retelele de socializare si i-a spus ca este un general in misiune in Orientul Mijlociu si are nevoie de bani pentru a se intoarce in tara, informeaza Agerpres.

- Politiștii din cadrul Politiei orașului Vicovu de Sus au fost sesizati recent de catre o femeie din orașul Vicovu de Sus, judet Suceava cu privire la faptul ca, a fost inșelata de catre o persoana necunoscuta utilizatoare a unei retele de socializare, care, pretinzand ca este general in razboi pe un…

- Incident violent și o acuzație grava la adresa unui slujitor al Bisericii. Reacțiile n-au intarziat sa apara. Un preot, cunoscut inclusiv in mediul online pentru predicile sale, este acuzat ca a lovit o femeie. Au aparut și cateva imagini, care s-au raspandit cu viteza pe Internet. Dar și o reacție…

- O femeie de 41 de ani, din Vicovu de Sus, judetul Suceacva, a fus foc in casa si s-a spanzurat dupa ce a aflat ca are cancer.„In cursul serii de 25 octombrie, o femeie, de 41 de ani, din orașul Vicovu de Sus, bolnava de cancer și suferind de depresie, și-a autoincendiat locuința și s-a sinucis prin…

- O japoneza a fost inselata sa trimita aproximativ 4,4 milioane de yeni (30.000 de dolari) unei persoane care pretindea ca este un astronaut rus care lucreaza la Statia Spatiala Internationala si ca are nevoie de bani pentru a se intoarce pe Pamant, urmand sa se casatororeasca cu ea, potrivit JapanToday.…