Stiri pe aceeasi tema

- Bavaria se pregateste pentru introducerea unei noi legi, care stipuleaza ca este obligatoriu ca simbolul crestin al crucii sa fie prezent la intrarea tuturor cladirilor publice din land, conform The Guardian.

- Landul german Bavaria se pregateste pentru introducerea unei noi legi, potrivit careia la intrarea in toate cladirile guvernamentale vor fi agatate cruci, scrie The Guardian. In ciuda opozitiei venite...

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a inaintat o propunere legislativa care prevede ca sustinerea actelor artistice de catre copii la evenimentele publice la care participa si politicieni – sa aiba loc numai dupa informarea scrisa si detaliata a parintilor de catre cadrele didactice, iar orice prezenta in…

- Violeta Stoica Ploieștenii care vor sa scape de grija achitarii contravalorii ocuparii locurilor in parcarile publice cu plata din oraș vor avea posibilitatea sa iși achiziționeze abonamente sau permise de parcare, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de astazi a Consiliului…

- O noua minivacanța in unitațile de invațamant și in toate instituțiile publice. La liberul de 1 mai (marți) s-a mai adaugat o zi in plus, cea de 30 aprilie (luni), dupa cum a decis Guvernul. Așadar, va fi din nou liber, pana miercuri, 3 mai, in tot ce inseamna instituție de stat, timp de patru […] Articolul…

- Societatea Academica din Romania, condusa de Alina Mungiu Pippidi, a trimis ieri o solicitare Serviciului Roman de Informatii (SRI) in care cere serviciului sa furnizeze lista cu toate protocoalele de colaborare si/sau cooperare pe care le-a incheiat cu alte institutii...

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 martie 2018 si conditii de participare la concurs: *Primaria Comunei…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a spus, la Realitatea TV , ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicatii publice in legatura cu suspiciunile legate de prezenta acestuia la "chermezele" SRI.