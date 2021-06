Stiri pe aceeasi tema

- Landul german Bavaria discuta cu Intel construirea unei megafabrici de cipuri, pentru a reduce deficitul de semiconductori existent la nivel mondial, care afecteaza puternic industria automobilelor, transmite Reuters. In ultimele luni, producatorul american de semiconductori a cautat subventii…

- Romania are de facut o consolidare bugetara fara sa loveasca refacerea economiei, iar aceasta ar fi o trasatura ghid pentru constructia politicii macroeconomice, a declarat, joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. In opinia sa, Romania ar putea depasi anul acesta 7% la cresterea economica,…

- Inmatricularile de autoturisme in Europa au crescut puternic in luna mai, pentru a treia luna consecutiv, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), in conditiile in care vanzarile de automobile pe continent au continuat sa isi revina dupa nivelul extrem…

- Premierul va purta discuții cu Fondul Monetar Internațional cu privire la situația economiei.Fondul Monetar International si-a imbunatatit semnificativ estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania,…

- In 2020, pentru prima data, in Europa au fost vandute mai multe vehicule electrificate noi decat in China. Un studiu arata ca cele doua piete regrupeaza peste 70% dintre cele 9,9 milioane autoturisme electrificate vandute pana acum. Vanzarile de automobile electrice si hibride in Uniunea Europeana s-au…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Landul german Bavaria a semnat, miercuri, un precontract pentru eventuala achizitionare a vaccinului rusesc Sputnik V, anunta premierul regional, Markus Soder, citat de publicatia Der Spiegel, noteaza Mediafax. Precontractul a fost semnat cu o firma farmaceutica germana care ar putea produce…