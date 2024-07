Stiri pe aceeasi tema

- A 13-a etapa a sezonului 2024 de Formula 1 a adus echipele și piloții la vecinii noștri din Ungaria, pe circuitul Hungaroring. In calificari, Lando Norris a obținut pole position, in fața coechipierului sau, Oscar Piastri, lucru care a asigurat o prima linie McLaren in calificari pentru prima data dupa…

- Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, desfasurat duminica la Spielberg, s-a incheiat cu victoria surprinzatoare a britanicului George Russell (Mercedes), care a beneficiat de un incident intre compatriotul sau Lando Norris (McLaren) si olandezul Max Verstappen (Red Bull), castigatorul ultimelor trei…

- Pilotul olandez Max Verstappen este de neoprit și in acest sezon de Formula 1, caștigand fara niciun fel de emoții Marele Premiu de la Barcelona. Plecat de pe locul 2 al grilei de start, campionul mondial a trecut la conducerea cursei in turul 3 și acolo a ramas pana la final. In clasamentul final,…

- George Russell va pleca din pole-position in Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Pilotul celor de la Mercedes va fi urmat de Max Verstappen (RedBull) și cei doi piloți de la McLaren: Lando Norris și Oscar Piastri.