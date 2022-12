Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul german tocmai și-a deschis primul sau showroom cu mașini exclusiv electrice. Noul showroom ii aparține diviziei de vehicule electrice Mercedes EQ și este localizat in Japonia, in orașul Yokohama, aflat la sud de capitala Tokyo. Cladirea noului showroom de modele electrice se intinde pe…

- Constructorul european de avioane Airbus (AIR.PA) a anunțat miercuri un parteneriat cu producatorul auto francez Renault (RENA.PA) pentru a dezvolta o noua generație de baterii electrice pentru mașini și avioane, anunța Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Desi in acest an au aparut multe modele de masini cu un aspect cat mai interesant si cu diverse functii integrate, in anul 2023 producatorii auto au anuntat deja ca vor lansa in continuare noi modele de masini, majoritatea electrice, cat mai prietenoase cu natura. Producatori precum BMW, Alfa Romeo,…

- Producatorul de mașini electrice Tesla recheama in service peste 40.000 de vehicule Model S și Model X produse in perioada 2017-2021 care pot prezenta o pierdere a asistenței servodirecției atunci cand se circula pe drumuri accidentate sau dupa ce au lovit o groapa. Producatorul texan de mașini electrice…

- Producatorul german de mașini Volkswagen intenționeaza sa treaca complet la producția de vehicule electrice pana in 2033, a transmis miercuri Bloomberg. Directorul general Volkswagen, Thomas Schaefer, a declarat ca dupa acest an Volkswagen va produce in Europa numai masini electrice. Volkswagen schimba…

- Organizat o data la doi ani cu o pauza forțata de pandemie, Salonul auto de la Paris și-a deschis porțile timp de o saptamana. Totuși, de la aceasta ediție lipsesc unele nume mari din industrie. Mulți dintre cei mai importanți producatori auto din Europa – inclusiv Volkswagen, Mercedes și BMW – au sarit…

- Constructorul german de la Ingolstadt se pregatește sa intre in epoca pur electrica. Știm deja ca din 2026, Audi nu va mai lansa niciun model nou cu motoare termice, iar in 2033 ultimul model cu motor termic va fi scos din producție. Pana acum, Audi a introdus mai multe modele electrice in gama, precum…

- Retromobil Salaj, sub coordonarea salajeanului Tiberiu Paușan, organizeaza Parada Toamnei, un eveniment care va reuni zeci de mașini vechi, unele restaurate, iar altele conservate. Evenimentul va avea loc in data de 22 octombrie, intre orele 11 – 14, in parcarea Value Center din Zalau. Evenimentul iși…