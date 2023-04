Stiri pe aceeasi tema

- Acumularea unei anumite proteine in creier este asociata cu anumite forme de boala Parkinson, a confirmat un studiu publicat joi, care ar putea deschide calea catre un diagnostic precoce al acestei afectiuni, transmite AFP.Prezenta in cantitate mare a alfa-sinucleinei in lichidul cefalorahidian este…

- La Galati, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei", functioneaza un centru de tratament multimodal al bolii Parkinson, singura astfel de unitate medicala din Regiune. Astfel, pacientii aflati in diferite stadii ale bolii beneficiaza de metode moderne de tratament, inclusiv…

- ADVERTORIAL. Boala arteriala periferica este o boala cardiovasculara frecventa. Se estimeaza ca aproximativ 202 milioane persoane sunt afectate in intreaga lume, cu o incidența mai mare la adulții peste 55 de ani.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate urmareste cresterea accesului la diagnosticarea gratuita a bolii cronice de rinichi si evaluarea riscului asociat acesteia la nivelul medicului de familie. Sefa CNAS, Adela Cojan, a declarat, astazi, ca in proiectul noului contract-cadru sunt prevazute pachete…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) urmareste cresterea accesului la diagnosticarea gratuita a bolii cronice de rinichi si evaluarea riscului asociat acesteia la nivelul medicului de familie, a declarat, marti, presedintele Casei de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan.

- Neurologia este un domeniu vast care se ocupa cu depistarea afectiunilor sistemului nervos central, periferic si tangential a sistemului muscular care afecteaza sistemul nervos. Eminescu 100 este o clinica privata de neurologie care ofera servicii complete pacientilor sai, de la consultatii si diagnosticare,…

- In perioada 13 -15 februarie, Primaria Radauți a derulat in parteneriat cu Institutul Regional de Oncologie Iași, proiectul „ONCOFEM – Fii responsabila de sanatatea ta!”, prin care doua module pentru depistare și diagnostic precoce al cancerului de san și de col uterin au fost puse gratuit la dispoziția…

- Peste 10 milioane de persoane au fost diagnosticate pana acum cu boala Parkinson, la nivel mondial. Afecțiunea neurodegenerativa nu se vindeca, dar, daca este depistata devreme, poate fi ținuta sub control cu ajutorul tratamentului.