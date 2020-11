Stiri pe aceeasi tema

- Lance Stroll (Racing Point) va pleca din pole-position în Marele Premiu al Turciei de Formula 1, acesta fiind cel mai rapid în calificarile de sâmbata. Ploaia a jucat un rol decisiv pe circuitul de la Istanbul. Al doilea a fost Max Verstappen (RedBull), în timp ce Sergio Perez…

- Marele Premiu al Turciei a revenit in mod surprinzator in calendarul Formulei 1 pentru acest sezon ca urmare a haosului provocat de pandemia de coronavirus. Piloții au fost bucuroși sa revina dupa o pauza de 9 ani pe circuitul de la Istanbul Park, unul dintre cele mai apreciate din punct de vedere al…

- Calificarile pentru Marele Premiu al Portugaliei au inceput cu o intarziere de 30 de minute cauzata de o serie de lucrari de reparație la circuit. Ca de obicei, sesiunea a fost dominata de Mercedes, iar de data aceasta a fost randul lui Lewis Hamilton sa obțina pole position-ul in fața lui Valtteri…

- Grecia a acuzat joi Turcia ca a intarziat in mod deliberat acordarea permisiunii de survol pentru o aeronava a guvernului elen care il aducea pe ministrul grec de externe acasa dintr-o vizita in Irak, lasand avionul sa zboare in cerc timp de 20 de minute inainte sa poata intra in spatiul aerian al…

- Militantii islamisti care participa la conflictul din Nagorno-Karabah sunt o amenintare la adresa securitatii Rusiei, avertizeaza Serviciul rus de Informatii Externe (SVR), in timp ce Siria atribuie Turciei vina pentru aceasta criza, dar Ankara respinge acuzatiile, anunța MEDIAFAX.Serghei…

- Liderii țarilor membre ale UE, reuniți in cadrul summitului european de la Bruxelles din 1-2 octombrie, au fost de acord cu sancționarea regimului la putere in Belarus, dar nu și a președintelui Aleksandr Lukașenko. “Cei 27” au fost de asemenea de acord sa fie adresat Turciei un “mesaj ferm”, insoțit…

- Marele Premiu de Formula 1 al Turciei revine în calendarul Formulei 1 dupa o pauza de noua ani. Fara un contract pe o perioada mai lunga si doar ca o solutie în aceasta perioada de criza pentru a completa un sezon grav afectat de pandemia de coronavirus, care a dus la anularea multor Grand…

- Britanicul a traversat impresionant calificarile de la Spa-Francorchamps, el anunțand prin radio ca prin acest rezultat il onoreaza pe actorul Chadwick Boseman, faimos pentru rolul din Black Panther, care a decedat vineri din cauza unui cancer de colon Hamilton a incheiat calificarile de azi cu o jumatate…