In timp ce oierii romani au ajuns sa vanda lana la turci cu 30 de bani pe kilogram numai ca sa scape de ea de frica amenzilor de la Mediu, in lipsa unor unitati de procesare pe plan intern, piata autohtona este invadata de tot felul de produse din lana de import la preturi astronomice. Asa de exemplu, un hanorac din lana de Merinos costa in jur de 800 lei, in timp ce o pereche de pantofi sport din aceeasi stofa are un pret de 700 lei. ‘’Am ajuns sa vindem lana la turci cu 30 de bani pe kilogram de frica sa nu luam amenda de la Mediu, pentru ca la noi oricum nu mai exista fabrici de procesare.…