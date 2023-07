Stiri pe aceeasi tema

- Un lan de grau a luat foc in aceasta dupa masa in localitatea Turnu, la ieșire spre orașul Pecica. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de... The post Lan de grau distrus de un incendiu in localitatea Turnu, la ieșire spre Pecica appeared first on Special Arad · ultimele știri din…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați in aceasta dimineața la Rafinaria Petromidia Navodari, unde a avut... The post Explozie, urmata de incendiu violent la rafinaria Petromidia. Planul Roșu de intervenție, activat (Video)…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina noaptea trecuta in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea in jurul orei 02:00, pompierii militari au fost solicitati sa intervina pentru…

- Aproximativ 350 de baloti de lucerna au ars, vineri, intr-un incendiu produs la o ferma din localitatea bihoreana Boiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.''Vineri, 16 iunie, pompierii militari salontani au actionat pentru lichidarea unui…

- Nr. 167 Oradea, 16.06.2023 COMUNICAT DE PRESAATENTIE LA DEPOZITAREA PLANTELOR FURAJERE Incendiu violent la o ferma din localitatea bihoreana Boiu Vineri, 16 iunie a.c., pompierii militari salontani au actionat pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins sute de baloti de lucerna depozitati intr un…

- O hala de productie de brichete din lemn si aproximativ patru tone de brichete au ars, vineri, in urma unui incendiu care a avut loc in loc comuna Bilca, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, cauza probabila de izbucnire a flacarilor a fost efectul…

- Un incendiu de vegetatie stuficola a izbucnit astazi in incinta unei ferme piscicole din localitatea Sarinasuf, judetul Tulcea. Potrivit unui comunicat al ISU Delta Tulcea un echipaj din cadrul serviciului voluntar pentru Situatii de Urgenta Murighiol si sase subofiteri ai detasamentului tTlcea al Inspectoratului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Harghita au fost solicitati sa intervina astazi pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperisul caminului de batrani de la Locodeni, comuna Martinis.Potrivit ISU Harghita s au deplasat 4 echipaje din cadrul Detasamentului…