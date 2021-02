Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica nu recomanda utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant cu scopul limitarii transmiterii COVID-19. „Intrucat accidentele survenite in urma utilizarii lampilor UV in unitatile de invatamant sunt tot mai dese, precizam ca specialistii…

- Specialistii Institutului National de Sanatate Publica au lansat un avertisment cu privire la cresterea numarului de accidente produse de folosirea nechibzuita a lampilor UV. Acestia mai spun ca nu este recomandata utilizarea lampilor UV pentru dezinfectia suprafetelor in unitatile de invatamant.

- Creșterea a fost mai accentuata in randul populatiei tinere. Conform analizei Institutului National de Sanatate Publica era de asteptat ca redeschiderea scolilor sa duca la un nivel sporit de mobilitate si interactiune in cadrul comunitatilor, cu impact asupra situatiei epidemiologice, iar in perioada…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu, cu ministrii Sanatatii si Educatiei, Vlad Voiculescu si Sorin Cimpeanu, precum si cu seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și cu Directorul Centrului Național de Supraveghere și…

- Peste o treime dintre cazuri de Covid raportate in ultima saptamana au fost inregistrate in București și in județele Timiș, Cluj, Ilfov și Iași, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). „In saptamana 18 – 24 ianuarie 2021, 35.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Copiii care vor merge impreuna cu parintii vaccinati intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19 vor trebui sa intre in carantina, la intoarcerea in Romania, au anuntat reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate Publica…

- HOTARARE nr. 56 din 04.12.2020 ora 12:00 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea și stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru in contextul pandemiei…

- In ultimele 14 zile cele mai multe noi cazuri s-au inregistrat la Bucuresti, Cluj, Constanta si Iasi, dupa cum reiese din ultimul raport al Institutului National de Sanatate Publica. Cu toate acestea, numarul celor care au murit ramane ridicat, la fel si cel al pacientilor in stare grava. Dupa cateva…