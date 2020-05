Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii care solicita participarea, in mod voluntar, la efectuarea testarii PCR, in vederea depistarii infectarii cu Covid-19, ar urma sa beneficieze de un sprijin financiar in valoare de 200 de lei. „Se aproba acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 200 lei/beneficiar, cetatenilor din…

- Managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, autorul planului de masuri numit Vacanța Mare, respins public de președinte, a fost in centrul atenției și in 2006 și 2009, cand Romania era afectata de gripa aviara sau cea porcina.

- Sunt 168 de persoane infectate cu virusul COVID 19. 29 au fost raportate doar luni. In continuare, cei mai multi bolnavi raman in Capitala si sunt persoane care fie s-au intors dintr-o tara grav afectata, fie au luat de la alti bolnavi. Pentru prima data in ultimii 20 de ani, Romania a decretat stare…

- Silvia Costinean, medic la Secția de Terapie Intensiva pentru nou-nascuți din cadrul Spitalului „Marie Curie” din Capitala a publicat o postare tulburatoare pe Facebook prin care se plange ca nu ar exista destule teste de coronavirus in spitalele din tara, dar si de alte probleme."Sunteți liberi sa…

- Alte doua cazuri de coronavirus au fost confirmate luni, in Romania, bilantul ajungand astfel la 17 persoane infectate, cinci fiind deja externate. Conform Grupului de Comunicare Strategica, cel de-al 16-lea caz este o femeie de 73 de ani din Buzau. Cel de al 17-lea caz este un barbat…

- Gabriela Firea propune ca școlile și gradinițele din Capitala sa fie inchise, in urmatoarele saptamani, avand in vedere ca in București au fost confirmate doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.Mai mult, edilul a decis suspendarea activitații tuturor teatrelor din Capitala. In schimb, mai multe…

- Activitatile publice sau private care implica mai mult de 1.000 de persoane sunt interzise, a anuntat ieri secretarul de stat Raed Arafat. Ieri, la amiaza, autoritatile au confirmat inca doua cazuri de infectare: o femeie de 42 de ani din Capitala si una de 70 de ani din Mures, numarul persoanelor infectate…

- Tanarul din Gorj diagnosticat cu coronavirus in urma cu doua zile a fost retestat, iar vineri rezultatul a fost negativ, urmand ca un nou test sa fie facut luni. Primul pacient cu coronavirus din Romania se afla internat la Spitalul Matei Bals, din Capitala.