Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie uitata de mult din 2007 a reaparut, atragand atenția asupra legaturii timpurii dintre doua legende ale fotbalului: Lionel Messi și Lamine Yamal. Imaginea virala, care il infațișeaza pe bebeluș Yamal intr-un calendar caritabil, alaturi de Messi, a reaprins entuziasmul printre fanii fotbalului…

- Argentina, condusa de superstarul Lionel Messi, care a implinit 37 de ani pe 24 iunie, a invins in noaptea de marti spre miercuri Canada cu 2-0 in fața a 80.000 de spectatori pe MetLife Stadium (New Jersey, SUA) și s-a calificat in finala Copa America 2024 de duminica, de la Miami. In cealalta semifinala…

- La aproape 17 ani, spaniolul Lamine Yamal a intrat in istoria fotbalului mondial. Ibericul a inscris o bijuterie de gol in semifinala cu Franta de la EURO 2024 si a devenit astfel cel mai tanar marcator la un Turneu Final al Campionatului European, depasindu-l astfel pe elvetianul Johan Volanthen. De…

- Lamine Yamal a facut senzație la EURO 2024. La doar 16 ani, a devenit cel mai tanar marcator din istoria turneelor finale. Pe cand era un bebeluș, a fost ținut in brațe de Lionel Messi pentru o campanie de caritate, iar acum este comparat cu celebrul fotbalist.

- Lamine Yamal (16 ani) a marcat primul sau gol la Campionatul European din Germnia in partida Spania - Franța. Yamal a reușit in minutul 21 sa egaleze pentru „Furia Roja” printr-un eurogol, dupa ce „cocoșii galici” au deschis scorul in minutul 9 prin Kolo Muani. In minutul 24, Jules Kounde a trimis balonul…

- Lamine Yamal a marcat la nici 17 ani primul sau gol la Euro 2024, devenind astfel cel mai tanar marcator la o ediție de campionat european. El a egalat in semifinala cu Franța, dupa ce Kolo Munai a deschis scorul in minutul 9. Spania conduce dupa 25 de m

- Atacantul Spaniei, Lamine Yamal, a intrat in istorie, pentru ca a devenit cel mai tanar jucator care marcheaza la un Campionat European, la varsta de 16 ani si 362 de zile, a relatat news.ro.Yamal a inscris in minutul 21 al semifinalei cu Franta, cu un sut spectaculos din afara careului, egaland scorul.…

- Lamine Yamal (16 ani), fotbalistul care intre meciuri și antrenamente iși face in Germania temele date la școala, poarta ghete Adidas personalizate cu steagul țarile ale parinților africani și dupa ce inscrie face cu degetele in fața camerelor TV cifrele 3, 0 și 4. Acestea compun numarul codului poștal…