- Spania a invins-o pe Franța cu scorul de 2-1 in semifinalele Campionatului European din Germania. Marca și L'Equipe, cele mai prestigioase cotidiene sportive ale celor doua țari, au oferit titluri sugestive. „Furia Roja” a caștigat in urma golurilor semnate de Dani Olmo și Lamine Yamal. Ibericii merg…

- Didier Deschamps, selecționerul Franței, a elogiat Spania, dupa ce „Furia Roja” a invins reprezentativa „cocoșilor galici”, scor 2-1, și s-a calificat in finala Campionatului European din Germania. Deschamps a spus despre reprezentativa pregatita de Luis de la Fuente ca a fost „superioara in maiestrie”…

- In minutul 58, semifinala Spania – Franța a fost intrerupta un minut, dupa ce un fan a intrat pe teren # Acesta dorea sa-și faca o poza cu starul „cocoșilor galilci”, Kylian Mbappe. Deși nu a impresionat nici in prima partea a meciului cu Spania și nici in precedentele partide de la EURO, Kylian Mbappe…

- Lamine Yamal a marcat la nici 17 ani primul sau gol la Euro 2024, devenind astfel cel mai tanar marcator la o ediție de campionat european. El a egalat in semifinala cu Franța, dupa ce Kolo Munai a deschis scorul in minutul 9. Spania conduce la pauza, dupa autogolul lui Kounde, potrivit mediafax.

- Lamine Yamal (16 ani) a marcat primul sau gol la Campionatul European din Germnia in partida Spania - Franța. Yamal a reușit in minutul 21 sa egaleze pentru „Furia Roja” printr-un eurogol, dupa ce „cocoșii galici” au deschis scorul in minutul 9 prin Kolo Muani. In minutul 24, Jules Kounde a trimis balonul…

- Jules Kounde (25 ani) a fost declarat cel mai bun om al partidei in Franța - Belgia, partida din optimile Campionatului European, decisa de autogolul tardiv al veteranului Jan Vertonghen. Stopper-ul Barcelonei a avut un discurs-manifest in privința rezultatelor alegerilor din Franța, care au creat multa…