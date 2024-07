Lamine Yamal i-a pensionat pe francezi!

Stiri pe aceeasi tema

- Spania s-a calificat in finala EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins selecționata Franței cu scorul de 2-1 (2-1), marți seara, pe Munchen Football Arena. In cadrul semifinalei EURO 2024 dintre Spania și Franța, Lamine Yamal a intrat in istorie la 16 ani și 362 de zile, devenind cel mai tanar…

- Imediat dupa ultimul fluier al partidei dintre Spania și Franța, caștigata de „Furia Roja” cu scorul de 2-1, Lamine Yamal i-a transmis un mesaj indirect lui Adrien Rabiot. Puștiul-minune al Barcelonei a avut un turneu final de vis, incoronandu-și evoluțiile cu un gol egalizator superb pe „Allianz Arena”,…

- Spania a invins-o pe Franța cu scorul de 2-1 in semifinalele Campionatului European din Germania. Marca și L'Equipe, cele mai prestigioase cotidiene sportive ale celor doua țari, au oferit titluri sugestive. „Furia Roja” a caștigat in urma golurilor semnate de Dani Olmo și Lamine Yamal. Ibericii merg…

- Marius Lacatuș, fosta legenda a Stelei, actualmente oficial al „militarilor”, a urmarit prima repriza a semifinalei dintre Spania și Franța in „Piața George Enescu”, la Ateneul Roman, unde de-a lungul intregului turneu final, suporterii au putut privi meciurile din Germania. „Fiara” a trasat o paralela…

