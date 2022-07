Lamborghini, parte a Grupului Volkswagen, a declarat anul trecut ca va investi 1,5 miliarde de euro pentru a-si transforma modelele actuale – masinile sport Huracan si Aventador si modelul Urus – in modele cu motoare hibride pe benzina si electrice, pana la sfarsitul anului 2024. ”Am alocat 1,8 miliarde, dar in realitate va fi mult mai mult – cea mai mare investitie din istoria Lamborghini Automobili”, a spus Winkelmann pentru ziar, adaugand ca cifra nu include dezvoltarea modelului complet electric. “Investitia va fi uriasa pentru ca trebuie sa facem fata erei full electrice, pastrand in acelasi…