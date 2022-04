Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: „Viața prin ochi de copil”. Expoziții de lucrari ale copiilor din așezamintele Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia Copiii și tinerii din toate așezamintele sociale și educaționale din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei au avut posibilitatea sa se exprime prin desen și pictura, in…

- „Viața prin ochi de copil”: Activitate a copiilor din așezamintele sociale și educaționale din cadrul Eparhiei Alba Iuliei, in saptamana 14 – 18 martie „Viața prin ochi de copil”: Activitate a copiilor din așezamintele sociale și educaționale din cadrul Eparhiei Alba Iuliei, in saptamana 14 – 18 martie…

- In judetul Botosani, mii de copii au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate. Specialistii si autoritatile spun ca acesti copii traiesc o reala drama a separarii, cu efecte devastatoare in unele cazuri.

- Bucurie mare in familia lui Tzanca Uraganu! Lambada, prima soție a manelistului a adus pe lume in urma cu doua zile cel de-al doilea copil. Miraj Tzunami a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre nepoțelul lui, dar și care este starea de sanatate a Lambadei.

- Bucurie mare ieri pentru Tzanca Uraganu. Cunoscutul manelist a devenit din nou tata, de aceasta data de baiețel. Lambada, fosta lui partenera a adus pe lume cel de-al doilea copil. Ce nume special au ales pentru copilul lor.

- Tzanca Uraganu urmeaza sa devina tata mai repede decat v-ați fi așteptat, deși mama copilului sau a ascuns sarcina timp de aproximativ noua luni. Lambada a avut prima apariție pe rețelele de socializare dupa ce secretul ei și a lui Tzanca Uraganu a fost aflat de toata lumea. Iata cum s-a afișat blondina!

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Celia a devenit mama pentru a doua oara in urma cu cateva ore. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Iata ce nume a ales pentru micuța ei!

- Kylie Jenner a nascut! Mogulul din industria cosmetica și rapperul Travis Scott au devenit parinți pentru a doua oara. Anunțul a fost facut de proaspata mamica prin intermediul unei postari pe Instagram, in care apare mana bebelușului.