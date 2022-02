Stiri pe aceeasi tema

- Showbiz-ul romanesc a fost luat prin surprindere astazi, imediat dupa ce a ieșit la iveala faptul ca Tzanca Uraganu o sa devina in scurt timp tata pentru a doua oara. Lambada, femeia cu care celebrul manelist are o fiica, este din nou insarcinata cu artistul. Iata prima reacție a cantarețului, in direct,…

- Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, va prezinta in exclusivitate ce s-a intamplat intre Alina Marymar și Tzanca Uraganu atunci cand bruneta a aflat ca logodnicul ei va deveni tata pentru a doua oara. Iata cum s-au afișat cei doi pe rețelele de socializare!

- Este informația momentului in lumea showbizului romanesc! Lambada, mama fetiței lui Tzanca Uraganu, este insarcinata pentru a doua oara! Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, va ofera detalii incendiare, in exclusivitate.

- Valerie Lungu uimește pe toata lumea cu aparițiile sale de-a dreptul incendiare pe rețelele de socializare. Fie ca este vorba despre trenduri, sfaturi in frumusețe sau locuri de poveste, influencerița este extrem de apreciata, insa de data aceasta, ultimul videoclip pe care l-a postat ridica semne de…

- Kate Middleton a bifat o noua apariție eleganta, alaturi de Prințul William, in timpul unei vizite la Muzeul Foundling. Ducesa de Cambridge a ales o ținuta deosebita, compusa și din elemente simple, cu un preț accesibil. Iata cat au costat hainele și accesoriile ei.

- Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP), s-a intors in Serbia dupa ce a fost deportat din Australia, pierzand apelul la decizia de a i se anula viza. Ajuns luni in Serbia, Djokovic nu s-a afișat public pe strazile din Belgrad timp de doua zile. Astazi, Nole a fost zarit la biserica Ruzica din Kalemegdan. …

- Nu mai este un secret faptul ca celebrul manelist a trait o frumoasa și tumultuoasa poveste de dragoste cu Lambada, cea care i-a darut și un copil, pe micuța Anaisa. Intre timp, cei doi nu s-au mai ințeles, iar blondina a fost batuta de catre Tzanca Uraganu și lasataa pe podea, intr-o balta de sange.…

- Jessica Alves, fostul barbat Ken a trecut prin mai multe transformari pentru a deveni femeie. Dupa zeci de operații estetice, acesta a reușit sa ajunga la forma feminina dorita, iar de curand a apelat la ultimele intervenții pentru marire a bustului. Cum arata in prezent.