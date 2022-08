Stiri pe aceeasi tema

- Pepe a postat un clip emoționant cu cele doua fiice ale sale alaturi de micuțul Pepe Jr. Maria și Rosa și-au luat foarte in serios rolul de surioare mai mari și sunt mereu pregatite sa dea o mana de ajutor.

- Doamna Mioara și Andrei de la Mireasa sezon 5 și-au revazut familia. Mama concurentului a plans de emoții atunci cand aceștia au intrat pe poarta. De entuziasm, ea a fugit spre cei dragi și nu a mai știut pe cine sa imbrațișeze.

- Malina Avasiloaie și soțul ei, Alin Gabor, se pregatesc ca in doar o luna sa-și stranga in brațe baiețelul, iar cei doi sunt foarte nerabdatori sa-l cunoasca pe cel mic. Recent s-au filmat intr-o ipostaza tandra, ceea ce le-a adus o mulțime de reacții pe rețelele de socializare.

- Imagini surprinse de camerele de supraveghere dintr-un parc, aflat in imediata apropiere a mall-ului din Kremenciuk, arata momentul in care rachetele rusești lovesc centrul comercial. In imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. Cel putin…

- Vești de ultim moment din partea Guvernului pentru parinți. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a facut anunțul pe care toata lumea il aștepta. Aceasta categorie de copii va primi alocații mai mari. Citește in continuare, pentru a afla toate detaliile care te intereseaza.…

- Andreea de la Mireasa sezonul 2 a dat uitarii trecutul, iar acum este insarcinata cu Radu! Fosta concurenta a dat marea veste printr-o postare pe rețelele de socializare, unde a publicat o imagine cu egorafia bebelușului. Ce mesaj emoționant a postat.

- A fost petrecere mare aseara in familia lui Florin Salam. Fiul cantarețului a fost naș de botez, iar petrecerea a fost de pomina. Alaturi de ai au petrecut și Lambada alaturi de Tzanca Uraganu. Lambada a dedicații fara numar pentru tatal copiilor ei, dar și pentru cei mici. Iata imaginile de la petrecerea…

- Ce probleme de sanatate au copiii Adelei Popescu. Vedeta Pro TV a spus totul pe contul social. Adela Popescu și Radu Valcan au trei copii, pe nume, Alexandru, Andrei și Adrian. Mezinul a venit pe lume in vara anului trecut, completand tabloul de familie perfect. Prezentatoarea de la Vorbește Lumea obișnuiește…