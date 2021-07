Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol au devenit parinți in luna martie, cand prezentarea TV a adus pe lume o fetița careia i-au pus numele Josephine. Cei doi au luat decizia de a nu arata chipul fetiței pe rețelele de socializare, pentru a o proteja cat mai mult. Recent, Gina a publicat... The post Gina Pistol, imagine…

- Lambada este o prezența din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare, mai ales dupa scandalurile in care a fost implicata cu tatal fiicei sale, Tzanca Uraganu. Blondina a șocat din nou toți internauții, postand un filmuleț incredibil cu micuța Anaisa, care a starnit o mulțime de controverse. Iata…

- Simona Balaceanu s-a numarat printre finalistele emisiunii Burlacul sezonul 6, insa tanara n-a reușit sa-l cucereasca pe Andi Constantin, astfel ca fata a vorbit pe Instagram despre experiența pe care a trait-o in competiție. Fanii emisiunii, dar și persoanele ce au indragit-o pe parcursul sau in competiție…

- Deși este ”baiat de bani gata”, Tzanca Uraganu nu a uitat niciodata de unde a plecat și, de fiecare data cand are ocazia, ii ajuta pe cei nevoiași. Manelistul imortalizeaza momentele emoționante și le posteaza pe rețelele de socializare, unde strange o mulțime de reacții. De data aceasta, i-a dat o…

- Deja nu mai este un secret ca, in ultima perioada, Lambada este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare. Fosta nevasta a lui Tzanca Uraganu obișnuiește sa posteze fotografii și videoclipuri cu fiica ei, Lambada, care ii țin in priza pe internauți. De data aceasta, Anaisa, fiica lui Tzanca…

- ​A împlinit 35 de ani și a sarbatorit ziua de naștere cu o victorie categorica împotriva lui Richard Gasquet (Roland Garros, turul doi). Rafael Nadal a primit un cadou aparte din partea Mariei Isabel, sora sa. Maria a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie de colecție…

- Zi mare in familia lui Tzanca Uraganu! Anaisa, fiica lui, este un copil atat de iubit și rasfațat, incat chiar mama ei, dar și actuala logodnica a tatalui ei s-au intrecut in a-i scrie cea mai frumoasa urare de ziua ei de naștere. Surprinzator, Alina Marymar a postat un mesaj emoționant pe contul ei…

- Putem spune, fara dar și poate, ca Lambada a ”rupt topurile” in mediul online. Celebra blondina a primit mesaje destul de dure din partea fanilor, la doar cateva minute dupa ce a postat o fotografie cu fiica sa și a lui Tzanca Uraganu, intr-un loc total interzis copiilor. Pana acum, fosta partenera…