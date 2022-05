LaLiga: Victorie pentru FC Barcelona, scor 2-1 cu Mallorca. Alte rezultate

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FCSB a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa Farul Constanta, in ultimul meci al etapei a VI-a din play-off-ul Ligii 1 Casa Pariurilor. FCSB s-a apropiat la 2 puncte de liderul CFR Cluj, dupa un meci in care Florin Tanase a marcat de trei ori. Fii la curent cu cele…

- FC Barcelona a pierdut surprinzator pe teren propriu partida de duminica seara din La Liga, un meci restant din etapa a 21-a, inclinandu-se cu scorul de 0-1 in fata celor de la Rayo Vallecano. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), pe Elche, in etapa a XXVII-a a campionatului spaniol LaLiga, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Formatia FC Sevilla a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, sambata, in deplasare, in compania echipei Deportivo Alaves, in etapa a XXVII-a a campionatului Spaniei, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formatia FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Valencia, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Echipa Villarreal a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Granada, sambata, intr-o partida din etapa a 25-a a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…