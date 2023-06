Stiri pe aceeasi tema

- Formatia AC Milan, cu Ciprian Tatarusanu rezerva, a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Verona, in ultima etapa a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Milan a terminat sezonul pe locul patru si va juca in grupele Ligii Campionilor. Tot in grupele LC vor juca Napoli (campioana),…

- Veste buna pentru mii de romani! Mii de cetațeni vor beneficia de o finanțare de mii de euro din partea Statului.Masura vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor care... Citește AICI ce condiții trebuie sa indepliniți pentru a intra in posesia banilor- Termenul limita pana la care puteți depune…

- O explozie misterioasa a fost auzita duminica dupa-amiaza intr-o zona mare din jurul Washington DC, potrivit unor informații citate de publicația The Independent.Bubuitura puternica ar fi zguduit casele din capitala SUA și a fost auzita pana in nordul Virginiei și Annapolis, Maryland, in jurul orei…

- Ultima partida a sezonului, contand pentru ultimul loc vacant din Superliga s-a jucat duminica la Arad, unde UTA din localitate a invins pe Gloria Buzau, cu 4-1 (1-0), reușind sa-și pastreze astfel locul pe prima scena fotbalistica a Romaniei.Dupa ce in prima manșa a barajului, jucata la Buzau, s-a…

- Echipa norvegiana Vipers Kristiansand pastreaza trofeul Ligii Campionilor, dupa ce a invins duminica, in finala Turneului Final Four de la Budapesta, formatia ungara FTC Budapesta, scor 28-24 (14-13), noteaza news.ro. CITESTE SI Edi Iordanescu a anunțat lotul echipei nationalei Romaniei pentru…

- Echipa de handbal feminin Metz Handball a fost invinsa surprinzator pe teren propriu, duminica, de FTC Budapesta, scor 33-26 (17-17), care s-a calificat la Turneul Final Four al Ligii Campionilor. FTC Budapesta se alatura echipelor Vipers, detinatoarea trofeului, care a eliminat Rapid Bucuresti, si…

- Florin Tanase (28 de ani) acuza o accidentare și va rata urmatoarea acțiune a Romaniei in preliminariile EURO 2024. Kosovo - Romania (16 iunie, 21:45) și Elveția - Romania (19 iunie, 21:45) sunt urmatoarele partide ale „tricolorilor” Atacantul lui Al Jazira (Emiratele Arabe Unite) a suferit o accidentare…

- Echipa naționala a Romaniei condusa de Edi Iordanescu, debuteaza sambata, cu incepere de la 21.45, in preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Tricolorii vor intalni in deplasare, selecționata din Andorra, meciul se va desfașurandu-se stadionul pe Estadi Nacional din Andorra la Vella. Din…