- Real Madrid - Barcelona, derby-ul campionatului spaniol, este programat, duminica, 16 octombrie, de la ora 17:15, in etapa a 9-a, pe „Santiago Bernabeu”, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Real Madrid nu e interesata de Kylian Mbappe! Acesta este anunțul momentului venit din Spania, de la celebra publicație El Chiriunguito TV. Starul lui PSG a declarat in repetate randuri ca visul sau este sa ajunga sa imbrace tricoul “blanco”, pe Santiago Bernabeu. Mbappe nu se mai simte bine la PSG…

- Real Madrid ar fi interesata de transferul fundașului slovac al celor de la Inter Milano, Milan Skriniar (27 de ani), noteaza cotidianul spaniol Mundo Deportivo. Fundașul central slovac a fost dorit cu insistența, vara trecuta, de catre campioana Franței, Paris Saint-Germain, insa a ramas in cele din…

- Real Madrid s-a impus pe terenul lui Atletico, duminica, in etapa a șasea din LaLiga. Fanii gazdelor, insa, l-au insultat in mai multe randuri de Vinicius Junior, una dintre vedetele echipei adverse, declanșand un intreg scandal in Spania.

- Tragerea la sorți pentru grupele Champions League ale sezonului 2022/ 2023 a avut loc joi, 25 august, seara. Faza grupelor propune dueluri tari, precum Bayern – Barcelona, PSG – Juventus și AC Milan – Chelsea, noteaza Gazeta Sporturilor. Tragerea la sorți a grupelor CL a avut loc in Istanbul, Turcia,…

- Barcelona are probleme cu inregistrarea lui Jules Kounde, fotbalist cumparat de gruparea catalana de la Sevilla pentru suma de 50 de milioane de euro și nu il poate folosi in meciurile din La Liga. Presa din Spania anunța ca Barcelona trebuie sa vanda fotbaliști in valoare de 20 de milioane de euro,…

- Duelul veteranilor formidabili. Benzema, 34 de ani, ataca al 5-lea sau titlu la Real. Lewandowski, 34 de ani, a venit in Spania sa revoluționeze Barcelona. Dar clubul catalan trebuie mai intai sa gaseasca soluții sa-l inregistreze De astazi, avem și LaLiga. Cu un nou duel al marilor golgheteri. Benzema…

- Sevilla a anunțat transferul mijlocașului spaniol Isco Alarcon (30 de ani), liber de contract dupa ce i-a expirat contractul cu Real Madrid. In saptamana dinainte de startul noului sezon de La Liga, Isco și-a gasit echipa. Mijlocașul iberic s-a ințeles de principiu cu Sevilla, dupa cum a anunțat clubul…