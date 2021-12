Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a trecut cu 1-0 de Athletic Bilbao, într-un meci restanța din etapa cu numarul IX. În urma acestui rezultat, galacticii s-au distanțat în fruntea ierarhiei din LaLiga.Unicul gol al duelului de pe Santiago Bernabeu i-a aparținut lui Karim Benzema, în minutul 40.…

- Formatia FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 3-2 (2-1), echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului nationala Casa Pariurilor Liga 1, in care gazdele au condus cu 1-0 si bucurestenii au marcat ultimul gol in minutul 90+1.

- Barcelona a ajuns duminica la patru El Clasico consecutive pierdute în fața marii rivale Real Madrid. Conducerea catalanilor l-a reconfirmat pe antrenorul olandez, dar urmatoarele jocuri sunt decisive în pastrarea postului de tehnician al trupei blaugrana.Deși a fost învinsa,…

- Barcelona a început rau meciul cu Valencia (a primit gol în minutul 5), dar a avut puterea sa revina și sa se impuna, scor 3-1. A fost una dintre cele mai bune partide ale catalanilor din acest sezon de LaLiga, iar în urmatorul meci trupa lui Ronald Koeman se va duela cu Real Madrid…

- Formatia Atletico Madrid a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FC Barcelona, intr-un meci din etapa a opta a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Lemar ’23 si Suarez ’44. Alte rezultate din LaLiga: Osasuna – Rayo Vallecano…

- Antoine Griezmann (30 de ani) sufera in acest start de stagiune. Niciun gol, nicio pasa decisiva și nici macar un șut pe poarta. Intoarcerea la Atletico Madrid e foarte dificila. Vara lui 2018 a fost ultimul moment cu adevarat fericit pentru Antoine Griezmann. Atinsese acoperișul lumii, era campion…

- Atletico Madrid, campioana Spaniei, a fost invinsa surprinzator, sambata, in deplasare, de Deportivo Alaves cu scorul de 1-0 (1-0), intr-un meci din cadrul etapei a saptea a ligi spaniole de fotbal La Liga. Unicul gol al meciului a fost marcat de Victor Laguardia in minutul 4. Alte…

- Florin Cițu a caștigat alegerile pentru șefia PNL, in cadrul Congresului desfașurat la Romexpo. Florin Cițu l-a invins in aceasta cursa pe Ludovic Orban, cel care a deținut funcția de președinte al PNL timp de 4 ani. Florin Cițu a obținut 2878 de voturi, Ludovic Orban 1898 și 72 de voturi…