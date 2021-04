Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Simfoniei Lalelelor nu va fi organizata ca un eveniment cu public, manifestarile specifice unui festival de amploare, așa cum era cunoscut in toata țara, nefiind posibile, in contextul pandemiei, a anunțat, in aceasta dupa amiaza, Primaria Pitești. Totuși, sarbatoarea – simbol…

- Munca de acasa nu a fost tocmai o idee buna pentru cei care nu stau singuri, dar o companie a gasit soluția: a creat spații de lucru modulare, cu plata pe ora, amplasate chiar in centre comerciale sau in cafenele.

- In contextul lansarii procedurii de achiziție a unei infrastructuri pietonale și a unor parcari in zona Bd. Tineretului de catre Administrația Sectorului 4, Filiala din București a Ordinului Arhitecților din Romania (OAR București) a transmis un punct de vedere in care recomanda autoritaților organizarea…

- O noua șansa pentru organizarea evenimentelor pe timp de pandemie. Ministrul Culturii Bogdan Ghoerghiu a propus patru scenarii în care s-ar putea organiza un eventiment cultural în aceasta perioada. Ministrul spune ca avem nevoie…

- # Pompiliu Soare vrea sa faca o adresa catre Primarie pentru a vedea cum s-a implementat DALI (documentatia de avizare a lucrarilor de interventie) pe care a facut-o prin firma sa Vineri, 12 martie, a fost inaugurata Piața Primariei Pitești, nu cu fast sau cu taiere de panglici. Iar in weekend piteștenii…

- Viceprimarul Sucevei și liderul USR Suceava, Teodora Munteanu, a ținut sa-i mulțumeasca primarului Ion Lungu pentru organizarea unui concurs de soluții privind proiectarea parcului Șipote. In același timp, Teodora Munteanu a mulțumit public Ordinului Arhitecților din Romania și tuturor organizațiilor…

- Organizatorii de evenimente au protestat miercuri in fața Guvernului. Aceștia cer ca invitații sa poata veni la nunți pe baza unei adeverințe de vaccinare sau sa fie testați rapid. N-au protestat doar organizatorii de nunți. Au fost și cupluri care au ieșit in strada in fața Guvernului. Pandemia a stricat…

- Primaria Pitesti ar putea fi organizata Simfonia Lalelelor care a fost suspendata anul trecut in starea de urgența generata de pandemia cu noul coronavirus. Evenimentul ar putea avea loc in perioada 19-25 aprilie. „In aceasta primavara ar trebui sa gazduim a 44 a ediție a Simfoniei Lalelelor! Anul trecut,…