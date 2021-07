Lagărul de supraveghere, construit la Bruxelles. Recunoașterea facială, lațul pus pe grumazul cetățeanului Marile metropole europene se unesc intr-un demers de implementare a unor reguli privind utilizarea Inteligenței Artificiale. Barcelona, Londra și Amsterdam sunt inițiatoarele acestui proiect care va fi trimis Bruxellesului in cel mai scurt timp. Tehnologiile IA, de exemplu, recunoașterea faciala, au inceput sa fie folosite in tot mai multe locuri publice din capitalele Occidentului, precum […] The post Lagarul de supraveghere, construit la Bruxelles. Recunoașterea faciala, lațul pus pe grumazul cetațeanului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

