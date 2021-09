Stiri pe aceeasi tema

- Franta, a doua economie a zonei euro, "are o evolutie buna" datorita majorarii cheltuielilor de consum si in pofida restrictiilor care inca se mentin pentru a opri raspandirea pandemiei, a afirmat luni ministrul de Finante, Bruno Le Maire, la postul de televiziune France 2, transmite Reuters, citat…

- Social-democratii atrag atentia ca avansul economic de 13% raportat de INS pentru trimestrul al doilea din 2021 reprezinta o crestere de doar 1,9% in comparatie cu nivelul economiei inainte de pandemie. Ei mai spun ca autoritatile ar trebui sa declarare situataia economica reala, argumentand ca „Romania…

- Economia europeana da semne de redresare puternica, Banca Centrala Europeana (BCE) estimand ca este pe cale sa revina la nivelurile anterioare pandemiei in primul trimestru al anului viitor. BCE iși menține insa abordarea prudenta in privința ratelor dobanzilor, incercand sa calmeze piețele in aceasta…

- Restrictiile impuse de tarile europene in contextul cresterii incidentei infectarii cu virusul SARS-CoV-2 genereaza preocupari privind relansarea economiei zonei euro, afirma Christine Lagarde, presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), anunța Mediafax. "Relansarea economiei zonei euro este…

- "Economia zonei euro si-a revenit in al doilea trimestru al acestui an si, pe masura ce restrictiile sunt ridicate, este pe cale sa inregistreze o crestere puternica in trimestrul al treilea. Insa pandemia continua sa arunce o umbra, cu atat mai mult cu cat varianta Delta constituie o sursa crescuta…

- Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a avertizat joi ca avansul rapid al cazurilor de coronavirus provocate de raspândirea accentuata a variantei mai contagioase Delta reprezinta o sursa crescuta de incertitudine pentru economia zonei euro, relateaza AFP și Agerpres.…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut usor pana la 1,9% in luna iunie, in linie cu estimarile economistilor si cu tinta avuta in vedere de BCE, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicata miercuri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la…

- “Majorarea dobanzilor in actualul context macroeconomic ar putea sa intervina mult mai devreme decat s-a anticipat. Companiile trebuie sa isi ia masuri pentru a gestiona posibilele efecte asupra business-ului”, avertizeaza Moneycorp Romania, intr-un nou raport din seria Moneycorp Business Outlook. Evolutia…