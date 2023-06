Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat marti ca inflatia in zona euro este inca mult prea ridicata astfel ca BCE trebuie sa continue sa inaspreasca politica monetara si sa evite sa declare victoria in lupta cu preturile de consum, transmite Reuters. BCE a majorat costul…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).„Indicele preturilor de consum in…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 14,53% in martie 2023, de la 15,5% in februarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 21,56%, cele nealimentare cu 11,06%, iar serviciile cu 10,83%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS ), date azi publicitatii.„Indicele…

