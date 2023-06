Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat marti ca inflatia este inca prea mare si este inca prea devreme pentru ca BCE sa declare victoria asupra cresterii preturilor de consum, transmite CNBC.

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Globalizarea din ultimii 30 de ani a impins inflația in jos in intreaga lume, pe masura ce importurile ieftine din China au redus costurile bunurilor pentru consumatori. Dar fracturarea geopolitica a economiei mondiale ar pune acum in pericol toate acestea. Christine Lagarde, președintele Bancii Centrale…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , a admis “semne de moderatie” ale inflatiei de baza in zona euro, dar a reafirmat ca este prea devreme sa se creada ca s-a depasit momentul de varf, transmite Reuters. Declaratiile sefului BCE vor cimenta probabil asteptarile pietei ca vor urma…

- Lupta Bancii Centrale Europene pentru moderarea inflatiei nu s-a incheiat si inca sunt necesare mai multe actiuni, a afirmat duminica presedintele BCE, Christine Lagarde. “Cred ca am acoperit o mare parte din traiectoria spre moderarea inflatiei si readucerea ei la tinta BCE. Inca nu am incheiat actiunile…

