- Redresarea Europei in urma recesiunii cauzate de pandemia de coronavirus (Covid-19) a fost usor intarziata, dar ar trebui sa accelereze de la jumatatea acestui an, a declarat duminica presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters.

- Banca Centrala Europeana (BCE) si-a revizuit, in scadere, estimarile de crestere pentru 2021, din cauza celui de-al doilea val al pandemiei de Covid-19, dar se asteapta la o relansare mai puternica incepand din 2002, a afirmat joi presedintele BCE, Christine Lagarde intr-o conferinta de presa, transmite…

- Banca Centrala Europeana ar urma sa anunte joi noi masuri de sprijin monetar si fiscal, din cauza efectelor celui de-al doilea val al pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite DPA. Presedintele BCE, Christine Lagarde, a anuntat recent ca institutia va studia in primul rand ipoteza unei majorari…

- Va fi nevoie de timp inainte ca un vaccin impotriva Covid-19 sa aiba un efect benefic asupra economiei, a declarat vineri Pablo Hernandez de Cos, membru in consiliul guvernatorilor de la Banca Centrala Europeana (BCE), subliniind ca politicile economice ambitioase raman necesare in contextul pandemiei,…