- Producatorul francez de ciment Lafarge a fost acuzat pentru complicitate la crime impotriva umanitații, existind in acest sens suspiciuni ca a subvenționat, deși in mod indirect, gruparile armate din Siria cu scopul de a menține in acea zona deschisa o fabrica de ciment.

- Franta isi va mari participarea la coalitia antijihadista impotriva Statului Islamic in Siria, a declarat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron in a doua zi a vizitei sale de stat in SUA, dar fara sa ofere precizari in acest sens, informeaza joi publicatia Le Figaro, potrivit agerpres.ro. …

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat ca Administratia de la Paris va aloca 50 de milioane de euro sub forma de ajutoare umanitare de urgenta pentru Siria, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "In fata situatiei umanitare, Franta instituie un program de urgenta in valoare de 50 milioane…

- Noi proiecte umanitare in Siria, in valoare totala de 50 de milioane de euro, vor fi finantate de Franta prin intermediul a douazeci de organizatii neguvernamentale prezente pe teren, a anuntat luni seara presedintia franceza, citata de AFP. Acest program a fost decis dupa o intalnire…

- Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat, in noaptea de vineri spre sambata, la ora 4:00 (ora Romaniei), mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Reacția Rusiei nu a intarziat sa apara. Ambasadorul Moscovei la Washington a declarat ca loviturile S.U.A in Siria reprezinta…

- Atac in Siria, vineri spre sambata! Statele Unite, Marea Britanie și Franța au bombardat mai multe obiective guvernamentale situate pe teritoriul Siriei. Bombardamentele au vizat trei obiective militare din Siria, iar aliatii occidentali nu au inregistrat pierderi, a anuntat Departamentul american al…