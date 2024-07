Stiri pe aceeasi tema

- Lady Gaga pare ca și-a gasit jumatatea, conform unor indicii recente. In timpul unei intalniri cu premierul francez la Jocurile Olimpice de la Paris, artista a lasat de ințeles ca s-a logodit. Șeful guvernului francez a postat imagini din timpul intalnirii, iar pe filmare se aude cum cantareața il prezinta…

- Lady Gaga s-a logodit! Cantareața in varsta de 38 de ani și partenerul de viața alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste urmeaza sa se casatoreasca. Cine e Michael Polansky, barbatul care i-a pus inelul pe deget celebrei artiste. Cum a inceput povestea de dragoste dintre cei doi.

- Donald Sutherland, legendarul actor cunoscut pentru rolurile din „MASH”, „Klute” și „The Hunger Games”, a murit, joi, la varsta de 88 de ani, potrivit unui comunicat al agenției sale de impresariat CAA. Donald Sutherland a murit joi la Miami, dupa o lunga suferința, potrivit agenției sale de impresariat,…

- Simona Halep a facut un anunt despre viitorul sau. Revenita in circuit in luna martie, la Miami, Halep nu a avut parte de cea mai buna revenire. Dubla castigatoare de Grand Slam are mai batai de cap cu accidentarile, iar programul ei din perioada urmatoare este sub semnul intrebarii. Recent, Simona…

- Irinel Columbeanu trece printr-o perioada, dupa ce și-a pierdut o mare parte din avere și a ajuns sa locuiasca intr-un azil pentru seniori. Cu toate acestea, se pare ca soarele a rasarit din nou pe strada sa. Irinel Columbeanu se pregatește de nunta? Irinel Columbeanu are un motiv de bucurie, deoarece…

- Lady Gaga a negat zvonurile potrivit carora ar fi ramas insarcinata. Speculațiile au inceput in weekend dupa ce cantareața hitului „Just Dance", in varsta de 38 de ani, a participat la nunta surorii sale, in Maine.

- Simona Halep, 32 de ani, s-a retras de la turneul Rabat Open, alaturi de alte patru jucatoare, a informat, sambata, tennisuptodate.com, citat de News.ro.La inceputul saptamanii, presa din Maroc scria ca Simona Halep a primit wild card pentru turneul de categorie WTA 250.Anunțul vine dupa ce, miercuri,…