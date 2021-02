Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care cei doi caini ai vedetei americane Lady Gaga sunt furați, intr-un incident in care s-au tras focuri de arma, iar barbatul angajat sa plimbe patrupezii a fost ranit, a fost surprins de camera de supraveghere de la casa unui vecin, scrie digi24.ro .

- Kim Kardashian a fost vazuta luni in Los Angeles fara inelul de logodna de 1,5 milioane de dolari. Vedeta, in varsta de 40 de ani, se afla in mijlocul unui scandal care arata ca este pe punctul de a divorța de al treilea soț, Kanye West, cu care s-a casatorit in 2014, relateaza DailyMail. Relația…