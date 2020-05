Lady Gaga a lansat vineri "Chromatica", cel de-al saselea sau album de studio care are ca tematica universul galactic, in care ea troneaza ca regina a electropop-ului, si in care colaboreaza cu artisti precum Elton John, Ariana Grande si trupa de k-pop Blackpink, relateaza EFE.



Au trecut patru ani de la precedentul sau album "Joanne", perioada de timp de care Lady Gaga a profitat pentru a face saltul in cinematografie cu filmul "A Star is Born" (2019), care a ajutat-o sa castige un premiu Oscar pentru cel mai bun cantec original, "Shallow", pentru care a fost recompensata si cu un…