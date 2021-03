Stiri pe aceeasi tema

- Doi caini ai cantaretei Lady Gaga au fost furati, miercuri noapte, dupa ce persoana care ii plimba a fost impuscata in Los Angeles. Artista ofera, potrivit unor surse, o recompensa de jumatate de milion de dolari, informeaza News.ro. Un barbat a tras cu o arma semi-automata in cel care plimba…

- Jane Fonda, la 83 de ani. Cum s-a transformat de-a lungul anilor! De mai bine de 6 decenii, Jane Fonda este una dintre cele mai bine cotate actrițe de la Hollywood. In plus, este una dintre celebritațile care a reușit sa-și pastreze frumusețea naturala peste ani. Chiar daca a apelat la operații estetice…

- Vedetele de la Hollywood se bucura de faima și averi impresionante. Iar cand vine vorba de a-și rasfața partenerii, acestea nu se uita la bani, iar Ziua Indragostiților este un prilej perfect pentru a face cadouri scumpe.

- Interpretul si compozitorul country Garth Brooks se va alatura cantaretelor Lady Gaga si Jennifer Lopez, miercuri, la ceremonia de investire a presedintelui american ales Joe Biden si vicepresedintelui Kamala Harris.

- Tribunalul Bihor a amanat cu o luna judecarea propunerii de arestare in lipsa pe numele lui Victor Micula, in dosarul in care milionarul a fost trimis in judecata alaturi de patru politisti, acuzati ca l-au protejat si i-au permis sa acceseze baze de date secrete ale MAI

- Sprancenele sunt elementul care definește personalitatea unei persoane. Emoțiile sunt vizibile printr-o ridicare de spranceana, fața devenind ca o carte deschisa. Fericire, tristețe, uimire. Niciuna dintre aceste stari nu ar fi vizibile daca nu ar fi sprancenele. Sprancenele groase si naturale sunt…

- A trait doar 29 de ani, dar a lasat in urma sa doar lucruri bune, amintiri frumoase in sufletele celor dragi, cunoscutilor dar si celor pe care i-a ajutat de-a lungul anilor prin actiuni de voluntariat. Este vorba de tanarul pascanean Bogdan Gabriel Stefan. Se pare ca ar fi suferit un infarct, joi,…