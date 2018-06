Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Neymar, atacantul-vedeta al echipei de fotbal Paris Saint-Germain, urmeaza sa revina vineri in capitala Frantei, la doua luni dupa interventia chirurgicala la piciorul drept, pentru ultima faza a recuperarii sale, inainte de a participa la Cupa Mondiala 2018 alaturi de selectionata tarii…

- Este unul dintre cei mai ravniți barbați de la Hollywood și, ca un actor profesionist, ar face orice schimbare este necesara pentru un rol cu potențial de Oscar. Tom Hardy (40 de ani), a renunțat la podoaba capilara și la barba pentru noul film in care joaca. Actorul a fost surprins cu acest nou look…

- Starul brazilian Neymar, aflat in convalescenta in tara sa natala , dupa ce a fost operat la piciorul drept, spera sa revina in echipa Paris Saint-Germain in finalul acestui sezon, pentru a-si reintra in ritm inaintea participarii la Cupa Mondiala de fotbal 2018, informeaza presa din Brazilia, citata…

- Au trecut mai bine de 25 de ani de cand s-au incheiat filmarile serialului „Dallas”, insa fanii n-au uitat niciodata personajele mult indragite. Pe unele dintre ele am avut placerea sa le vedem in alte productii, altele au disparut pur si simplu de la Hollywood. Patrick Duffy e unul dintre aceia pe…

- Renee Zellweger este de nerecunoscut in prima fotografie data publicitatii de pe platourile de filmare ale peliculei ''Judy'', un film biografic despre Judy Garland aflat in faza de productie in Londra si programat sa fie lansat in a doua jumatate a anului. Actrita, castigatoarea unui Oscar pentru interpretarea…