Lady Flu-Flu face gargară cu Theraflu Florin Tanasescu Cu tigara palmata, la miez de noapte asteptam sa ma intalnesc cu Omul Negru. Sau el ma astepta pe mine? Cred ca ultima varianta e mai exacta. Ora 23.30. Mai mult, nicio secunda. Trece Lady Ga-Ga. „Sarut-mana. Stiti, v-am vazut in filmul «S-a nascut o stea»”. Imi raspunde cu mila: „La voi a apus!”. Trece si Cenusareasa. Schiopata. Nu intrebati de ce, se stie doar. O intreb daca mai vine cineva s-o salveze. „Slabe sperante!”, imi zice. Ora 23.45. Mai putin o viata salvata. Omul Negru trebuie s-apara. De la o vreme, e parolist din cale-afara. Mi-aprind inc-o tigara. Fumez, gandindu-ma… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat crede ca amenzile sunt prea MICI in Romania: Un club poate plati amenda din consumația de la 2 mese Raed Arafat crede ca amenzile sunt prea MICI in Romania: Un club poate plati amenda din consumația de la 2 mese Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca liberalii au fost amendați dupa Congres,…

- Dupa ce numarul infectarilor de Covid-19 a atins un nou record negativ, un medic de la ATI din Timișoara a lansat un apel catre toți cetațenii care refuza sa creada in virus și in efectele devastatoare ale acestuia. Din pacate, potrivit numarului mare de cazuri reiese ca multa lume nu ține cont de niciun…

- Cat ii mai umiliți pe romani? Voi știți ce inseamna consumator vulnerabil, mascaricilor fara pic de scrupule? Inseamna batrana de la țara cu pensie minima! Inseamna familiile cu mulți copii și cu un singur salariu, și acela minim pe economie! Inseamna salariații care se chinuie sa traiasca cu veniturile…

- Presedintele Consiliului National al PSD, Vasile Dîncu, a declarat ca în niciun caz PSD nu va sustine un guvern minoritarPNL si, mai mult, îi pare rau ca a ajutat la instalarea guvernului Orban, în timpul pandemiei de coronavorus. Dîncu a adaugat ca atunci când exista…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni ca a avut o discuție cu președintele Iohannis pe tema situației din Afganistan. La acest moment, mai sunt 35 de cetațeni romani care au solicitat sa fie scoși din Afganistan, iar acest lucru s-ar putea face cu o aeronava NATO sau o aeronava romaneasca. Premierul…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, vorbeste, luni seara, despre „un fenomen” – persoane care prezinta la granita certificate false de vaccinare sau trecere prin boala. Arafat a precizat ca pe numele multor persoane a fost intocmit dosar penal pentru fals si uz de fals.

- Sambata, 31 iulie, hunedorenii sunt invitați sa afle cine sunt eroii zonelor protejate. Se sarbatorește Ziua Internaționala a Rangerilor, iar cei care vor sa descopere in ce consta aceasta activitate sunt așteptați sambata in data de 31 Iulie 2021, in intervalul orar 10:00 – 14:00 la Centrul de Vizitare…

- Liberalizarea prețului energiei electrice este considerata drept „dezastruoasa pentru sute de mii de romani", de catre senatorul PSD de Suceava, Ioan Stan, care este de parere ca guvernarea PNL-USRPLUS-UDMR „nu este capabila sa gaseasca soluții privind problemele strigente ale ...