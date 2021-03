Stiri pe aceeasi tema

- Panathinaikos, echipa antrenatAƒ de Ladislau Boloni (67 de ani), a pierdut cu Giannina A®n etapa 25 a campionatului din Grecia, scor 0-1. Ladislau Boloni nu reuE™eE™te sAƒ A®i resusciteze pe a€žverzia€. Panathinaikos a ajuns la 5 meciuri fAƒrAƒ victorie E™i la 4 A®nfrA¢ngeri A®n ultimele 5 partide,…

- Surse ale Gazetei Sporturilor din Grecia susțin ca mai mulți fotbaliști cu greutate din vestiarul lui Panathinaikos i-ar fi cerut patronului Giannis Alafouzos (63 de ani) sa-l demita pe Loți Boloni (67 de ani). Are trei infrangeri și un egal in ultimele patru meciuri pe banca echipei din capitala Greciei.…

- Panathitaikos Atena, echipa condusa de Ladislau Boloni, a fost eliminata miercuri seara din Cupa Greciei, in sferturile de finala ale competiției, de formația PAS Giannina, in doua manșe, incheiate ambele cu scor identic 2-1/2-1. Ladislau Boloni și Panathinaikos Athena și-au incheiat aventura…

- Panathinaikos, echipa antrenata de Ladislau Boloni (67 de ani), a parasit Cupa Greciei, in „sferturi”. Dupa 1-2 in tur cu Giannina, Panathinaikos a cedat in aceasta seara pe teren propriu cu același scor in fața elevilor pregatiți de Argirios Giannikis. Dupa primele 10 minute, Boloni era condus cu…

- Formatia Panathinaikos, antrenata de Ladislau Boloni, a fost învinsa, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa PAS Giannina, în prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei Greciei.Panathinaikos a condus cu 1-0, prin golul marcat de Macheda, în minutul 2.Pentru…

- „Bunicul”, cum a alintat antrenorul Ladislau Boloni in vestiar, care tocmai le-a oferit celor de la Panatihnaikos primul succes in derby-ul cu Olympiakos (2-1) dupa trei ani, are 3 tineri eleni pe care ii folosește constant, Kampetsis (21 de ani), Ioannidis (21) și Alexandropoulos (19). ...

- Panathinaikos a invins OFI Creta, scor 2-0, in runda #18 din campionatul Greciei, iar Ladislau Boloni (67 de ani) a ajuns la patru victorii consecutive pe banca formației de pe Apostolos Nikolaides Stadium. Panathinaikos a obținut o noua victorie in campionatul Greciei și se afla pe locul 5, cu 31 de…

- Panathinaikos, echipa antrenata de Ladislau Boloni (67 de ani), a pierdut la Salonic, 1-2 cu PAOK. Panathinaikos a pierdut derby-ul cu PAOK din campionatul Greciei, dupa ce caștigase ultimele 3 meciuri din Super Liga elena. Echipa lui Ladislau Boloni a fost rapusa de golurile lui Swiderski (minutul…